Detención de un abuelo acusado de vejar a su pequeña nieta

La menor y su hermanita fueron abandonadas por su madre, y quedaron al cuidado de su padre el que se encuentra en un grave estado de salud.

El padre radico la denuncia por lo que se pudo saber que el sexagenario ingresaba a la habitación y abusaba de la menor que en ese entonces tenia 10 años; más escalofriante aún, la hermanita era testigo y era obligada a callar.

"Me ordenaba no decir nada y me amenazaba", habría señalado la víctima a los investigadores. La menor comento a los investigadores que permaneció en silencio la soledad porque sentía que nadie la ayudaría y en la vergüenza, pero que un día se animó y confió todo al padre.