1er Congreso de turismo en Catamarca

En su locución, el ministro de turismo de la Nación Licenciado Gustavo Santos, se refirió al rol de los agentes de viajes en el país, que son de una importancia trascendental porque todos son necesarios para el crecimiento del turismo.

Por otra parte, Santos, también hizo hincapié a la realidad turística provincial señalándola como “Un tesoro dormido” el que a partir de este congreso realizado en Catamarca es un acierto ya que “los representantes de las agencias de viajes de todo el país entero y operadores tendrán la oportunidad de conocer otro destino en profundidad". "Catamarca es uno de los tesoros dormidos y estoy convencido que sin conectividad no hay turismo y esto impide el crecimiento turístico”, sentenció Santos.

Por su parte la gobernadora Lucía Corpacci continuando con su discurso dio una detallada descripción de las postales destacadas de la geografía de Catamarca y al respecto dijo:

“Catamarca es bellísima por donde se la mire. La geografía que tiene mi provincia que me permite tener postales día a día y en diferentes estaciones. Nos hace diferente de otros lugares, el cambio de piedra pomes, el arte rupestre, los picos más altos, a pocas distancias. No dimensionamos los catamarqueños y los argentinos. Catamarca en la ruta de seis miles con campamento aclimatado a 4000 metros de altura. Tenemos que trabajar en un desarrollo turismo y debe ser un valor para toda la argentina. El oeste es mágica y tiene toda la ruta del adobe, del vino,. En Belén, la cuna del poncho, con la ruta cuarenta terminada íntegramente. Santa María con las riquezas en su producción, cuya geografía forma parte también de los Valles calchaquíes y no se la puede integrar. La riqueza arqueológica de Catamarca es impresionante, entre tantos patrimonios culturales de la provincia, las aguas termales. Todo esto armado en un plan estratégico de turismo a nivel provincial. Podría estar todo el día hablando de la provincia pero nada puede servir si no la visitan. Esta debe ser la oportunidad para que sea parte de la Catamarca”, finalizó.