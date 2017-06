En 14 años el empleo público se disparó desproporcionadamente en las provincias

Se denota que durante los años 2003 al 2016 el crecimiento del empleo público creció un 41,5% más que el crecimiento de la población, el cual solo creció un 17,5% en el periodo de 14 años. Estas cifras muestran un crecimiento explosivo y desproporcionado del empleo público en las provincias.

Este escenario duplicó el gasto en público de las provincias: pasó el que paso de 4,3% del PBI a 9,3 %. El crecimiento del empleo público varias según las provincias, pero todas crecieron por encima de su población.

El Gobierno buscará limitar este crecimiento para que no se genere el combo no deseado entre menor inversión pública y mayor presión fiscal. Por ejemplo, las plantillas se duplicaron en Chaco (110%), Tierra del Fuego (107%) y Jujuy (102%). A contramano, las provincias donde menos aumentaron son Formosa (21%), San Luis (27%) y Santa Fe (36%).

El Gobierno busca que, a partir de ahora, el empleo en las provincias aumente a la misma tasa que el crecimiento demográfico. Pero la realidad es que este crecimiento del empleo público también dejó una estructura difícil de desarmar a la hora de comparar con el sector privado por dos motivos: cuántos empleados dependen del Estado y qué sueldo cobran. Y si bien Formosa es una de las provincias en donde menos creció el empleo público el año pasado, tiene seis empleados públicos por cada 10 empleos en blanco registrados, sin contar a municipales.

Nuestra provincia no está al margen de esta situación en donde se aprecia en el grafico que el empleo público creció un 74%. Además en Catamarca se estima que por cada 10 empleos en blanco, 6 son empleos provinciales.