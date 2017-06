“No debería sorprender a nadie que conversemos entre sectores afines al peronismo” dijo Rivera

Marcelo Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia ofreció una conferencia de prensa a poco de haber arribado desde la Provincia de Buenos Aires donde mantuvo una serie de reuniones con sectores del PJ que no se encuentran alineados con el oficialismo en Catamarca. Recordemos que armó no poco revuelo político la foto en que se mostraba a Rivera con Luis Barrionuevo, Dalmacio Mera, el senador capitalino Jorge Moreno, y el diputado provincial, Fernando Jalil, y después que Barrionuevo y Rivera anunciaran que este sábado 10 de junio presentarán en sociedad su nuevo espacio político “Somos Catamarca”. En este sentido Rivera dijo que el rol que este sector viene cumpliendo desde hace años, es el de oposición, y que a pesar de eso en varias oportunidades acompañó como legislador los proyectos del Gobierno que creía que aportaban algo positivo para Catamarca, pero que en otras oportunidades fue firme con su propia posición, ejemplo de esto fue el caso del Fiscal de Estado Carlos Bertorello donde entendió que éste debía dar explicaciones. “Nuestra misión es la de conversar con distintos actores e ir proponiendo trabajar todos por la provincia. Es lo que venimos sosteniendo hace muchos años. No debería haber sorpresa que conversemos con sectores que tienen una afinidad con el peronismo, y poder trabajar en un esquema pensando en toda Catamarca”. Candidaturas Al ser consultado por las candidaturas en vista a las próximas PASO, el dirigente dijo que si bien el tiempo corre y el cronograma electoral está establecido y que la semana que viene vencen los plazos de presentación de Alianzas, dijo que están en proceso de conformación del nuevo espacio político catamarqueño. Adelantó que no sólo será de extracción justicialista, si no que esperan poder armar un frente amplio con aquellos actores políticos que concuerden con su visión de provincia. Finalmente descartó conversaciones con el oficialismo, ya que los tiempos para hacerlo fenecieron. Por eso su sector está concentrado en la reunión de mañana que contará con la presencia de Luis Barrionuevo y de los referentes del espacio en la provincia.