Fernando Jalil: “Iremos a las PASO por fuera de la estructura del Partido Justicialista ”

El diputado provincial y referente de la línea Renovación Peronista se refirió a la alianza alcanzada por el sector al que pertenece, el que comanda el senador nacional, Dalmacio Mera, y el que conduce el líder gastronómico, Luis Barrionuevo.

“Nuestra idea es armar un nuevo sector, un nuevo frente, una nueva alianza de las tres líneas internas del peronismo y estamos viendo de que manera, cómo y quienes estarían en esta nueva lucha electoral de agosto y octubre” describió el diputado.

Una de las dudas planteadas, luego de que LA UNION informara en su edición de ayer sobre la decisión de esta alianza, de enfrentar al oficialismo que conduce la gobernadora Lucía Corpacci, era si el espacio competiría dentro o fuera de la estrucutra del Partido Justicialista en las próximas elecciones primarias.

Sobre este punto Jalil fue contundente al afirmar que: “Lo que está claro es nuestra idea de armar una nueva alianza, un nuevo frente e iremos a las PASO por fuera de la estructura del Partido Justicialista. Es una decisión tomada, no hay retroceso en eso”.

El dirigente mostró su disconformidad por la falta de convocatoria del “corpaccismo” para trabajar en conjunto de cara al próximo proceso electoral e indicó que incluso definieron candidaturas a diputados nacionales y nunca se consultó a los referentes de su línea.

“El peronismo me parece que ya tiene dos candidatos para diputados nacionales y la Renovación Peronista en ningún momento estuvo convocada para conversar y ver que podíamos aportar a ese proyecto” cuestionó.

Por esta razón explicó que al considerar que no se les dió la participación que el cree que corresponde a su sector surgieron las charlas con los espacios con los cuales hoy se formó la alianza.

A su vez el legislador opinó que este tipo de alejamiento de sectores identificados con el peronismo se debe a que la conducción de Corpacci “No engloba a todos los peronistas”.

Sin embargo Jalil se encargó de aclarar que respeta a la Gobernadora a quien “La considero una amiga, una persona de bien con una gestión excelente como así también el intendente de la capital.

“Esta es una elección intermedia donde los espacios políticos quieren participar para posicionarse eventualmente para una elección de 2019. No hay nada contra nadie, estamos para colaborar por Catamarca” culminó.