Cruce de opiniones en Diputados por los dichos del Fiscal de Estado

Previo a su concurrencia al Senado, el Fiscal Bertorello se reunió con los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a fin de dar explicaciones respecto a su decisión de favorecer al empresario Silvestre Zitelli en la causa que el Estado mantiene desde hace unos años por una obra que no se realizó.

La reunión se tornó tensa en un momento dado que Bertorello golpeó con fuerzas la mesa, lo que provocó el retiro de los integrantes del bloque del Frente Cívico .

Al igual que en el Senado el fiscal sostuvo que “Los intereses del Estado estan por encima de los intereses de cualquier particular y cualquier persona”.

Tras sus declaraciones los diputados oficialistas se mostraron conformes, por lo que la Presidenta del bloque del Frente para la Victoria Cecilia Guerrero alegó que la actual gestión “toma la causa cuando ya se encontraba en sus últimos tramos” y que “de haber existido maniobras fraudulentas fueron permitidos por la inacción de los que estaban a cargo en ese momento”.

Guerrero continuó enfatizando que “Ha quedado demostrado que quienes deben dar la cara ante la comunidad de Catamarca y explicar sus errores y omisiones, son quienes representaron legalmente a la provincia durante el gobierno del Frente Civico y Social”. cuando se le consultó a la diputada por la causa del Estadio donde se presentaron problemas de índole similar dijo que “Es muy fácil para los empresarios enriqueserse a costa del Estado, mientras que es muy difícil para el Estado cobrarles las acreencias”.

En contraposicón con la opinión de la diputada Barros, la integrante del bloque Tercera Posición, Stella Maris Buenader dijo no estar conforme con los dichos del Fiscal Bertonello, ya que para ella sus declaraciones “No fueron claras” y que cualquier persona que no tenga ni un básico conocimiento en derecho, puede notar que no hay claridad en su proceder”.

Mas tarde en el Senado el fiscal de Estado reivindicó sus dichos y manifestó estar a disposición de senadores.