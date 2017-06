Escandalosos tuits a una menor por parte de un fiscal

El fiscal buscó ascender a juez de cámara federal el año pasado con una recomendación a su favor del Poder Ejecutivo, firmada en octubre por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El mecanismo que debía convertirlo en magistrado era el correspondiente: una sesión abierta en la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Rodolfo Urtubey e integrada por nombres como Juan Manuel Abal Medina y Federico Pinedo. La sesión ocurrió en diciembre pasado. Julio César Castro, ex titular de la UFISEX, el ala de Procuración dedicada a investigar delitos de violencia sexual, trata de menores y pornografía infantil, se sentó en la habitación, oyó su currículum, el cual tiene entre ellos juicios como el de Ángeles Rawson bajo la figura de fiscal acusador. También, oyó las impugnaciones contra su candidatura. Fueron dos las que vetaron el sueño de Castro de covertirse en juez.

El primer escándalo para el fiscal general, salieron a la luz tuits en los cuales se denota una intención de seducción hacia una menor de 15 años.

Las pruebas presentadas el 23 noviembre ante la Comisión por el abogado Pedro Brichta. El centro de la presentación fue una serie de mensajes de Twitter enviados por Castro que datan de febrero y marzo de 2014. La receptora de esos mensajes: una santiagueña menor de edad. Castro en el momento de los hechos imputados tenía 55 años.

Por informacion de Infobae que se comunicó con un familiar directo de la joven, el cual informo que la menor todavía reside en La Banda y estudia una carrera terciaria. "Ella hoy tiene 18 años, va a cumplir 19 dentro de poco. Nació en julio de 1998", afirma el familiar. El calendario no favorece al fiscal Castro.

Ademas la segunda impugnación que se le hizo la de su ex mujer, una abogada de 30 años, la cual lo denunció ante la Oficina de Violencia Domestica por violarla por vía anal en dos ocasiones, en una relación plagada por supuestos tratos denigrantes e incluso golpes. El expediente está en manos del juez de instrucción Hernán López.

Por el momento, los tuits no generaron una causa judicial por grooming en los tribunales porteños o santiagueños. Sin embargo, son parte de su perfil psicológico que acareara el fiscal por siempre en su expediente