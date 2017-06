Bertorello es interpelado por Diputados

A media mañana de hoy el Fiscal de Estado Carlos Bertorello se presentó en la Cámara de Diputados respondiendo a la invitación de los legisladores de la Cámara Baja de Catamarca, por supuestas acciones que podrían beneficiar a la empresa Noruzi y que forman parte de una denuncia mediática que corre con fuerza en la Provincia. El Fiscal adujo días atrás que esta causa está armada por la oposición y que está inflada por sectores que tienen sentidos intereses en el asunto.

Al ingresar a la Sala de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Diputada Estela Maris Buenader, Presidenta de dicha Comisión explicó que la presencia de Bertorello obedece a la necesidad que tienen los Diputados de sacarse toda duda generada por esta causa. “Los trascendidos no son suficientes” mencionó la diputada. Agregó que la Comisión cuenta con toda la documentación respaldatoria del caso, lo que sumado a las declaraciones del Fiscal de Estado servirán para tomar la decisión de investigar más a profundidad el tema.

Bertorello

Por su parte el propio Fiscal de Estado Carlos Bertorello dijo que jamás pensó en no presentarse ante la Comisión que lo invitó. “No tengo ningún problema en presentarme y sacar de toda duda a los diputados. No tengo nada que esconder, no hay nada que no se pueda contar o mostrar, con todo gusto responderé a las consultas de los legisladores”.

Finalmente adelantó que asistirá a una reunión con Senadores por quienes también fuera invitado