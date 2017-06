El merismo, la Renovación Peronista y el barrionuevismo enfrentarían al oficialismo

Ancoche se reunieron los dirigentes del peronismo Dalmacio Mera, Jorge Moreno, Fernando Jalil (Renovación Peronista), Marcelo Rivera y Luis Barrionuevo (Frente Tercera Posición).

Según un escueto comunicado enviado por el equipo de prensa del Senador Nacional Mera, “En la oportunidad analizaron la difícil situación política e institucional tanto nacional como provincial, coincidiendo todos en la necesidad de encontrar puntos en común para encaminar soluciones a las situaciones que preocupan a la sociedad catamarqueña en particular”.

“Además analizaron la coyuntura electoral de este año” culmina el parte de prensa.

La reunión y la necesidad de publicitar el encuentro denota el avance de las conversaciones entre estos referentes del peronismo local de cara a las próximas elecciones legislativas.

Según fuentes consultadas por LA UNION, anoche podía empezar a definirse la idea de crear un espacio político común con el cual enfrentar al oficialismo que encabeza la gobernadora Lucía Corpacci.

“Aún no está del todo definido porque falta mucho pero la intención es lograr una alianza con el merismo y la renovación” afirmaron en off de récord representantes del F3P.

Una de las cuestiones importantes a definir si se concreta el acuerdo es si el espacio que se conforme participará de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Oblogatorias (PASO) dentro de la estructura del partido justicialista o por fuera de ella.

“Las conversaciones están encaminadas a armar una lista entre todos pero se está evaluando si lo haremos dentro del PJ o por fuera. Ahí además entra a jugar y se debe analizar si desde Tercera Posición podemos participar en una PASO dentro del partido justicialista” explicó la fuente.

Sin embargo, las coincidencias de los sectores en cuanto a las críticas a algunos aspectos de la gestión de Lucía Corpacci, hacen prever que la posibilidad más cercana sea la de realizar un armado por fuera del PJ

Más allá de la decisión final de si participarán en las PASO del 13 de agosto dentro o fuera de la estructura peronista lo que parece estar claro es que la unidad promovida por el Ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, días atrás está en peligro.

Candidaturas

La definición de las candidaturas es, quizás, el aspecto determinante a la hora de definir las alianzas electorales.

Según el importante dirigente del barrionuevismo consultado por este medio esa situación no se habría definido.

“Lo que si podemos asegurar es que Luis (Barrionuevo) no será candidato sino el conductor del espacio. A nosotros nos encantaría y se lo pedimos pero él no quiere ser candidato” aseguró.

Además de la lista de diputados provinciales y 8 senadores, los sectores deben definir quienes serán los que ocupen la fórmula de diputados nacionales.

El papel de Raúl Jalil

El diputado Fernando Jalil (Renovación), quien es hermano del intendente de la capital Raúl Jalil, participó del cónclave de anoche.

Ante esta situación cabe preguntarse cuál será el papel en este armado político del intendente sobre el que siempre recayeron sospechas de “traición” por parte del “corpaccismo”.

Consultado por LA UNION, sobre ésta situación, la fuente negó que el intendente vaya a sumarse a este armado.

Plenario del F3P

El próximo sábado a las 12 horas se realizará un plenario del F3P en el club Américo Tesorieri en donde se espera que las autoridades informen a la militancia respecto del avance del acuerdo con estos sectores.