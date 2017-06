Trabajadores de la empresa El Alto amenazan con bloquear la planta

El secretario general del Sindicato de la Alimentación, José Ocampo en diálogo con LA UNION confirmó el malestar que existe de los 50 trabajadores de la empresa “El Alto” ante el incumplimiento por parte de la patronal de los puntos que figuran en el acta acuerdo que se firmó el pasado 11 de mayo. Y amenazó con bloquear la planta.

“A partir de la primera hora de mañana (por hoy) no vamos a permitir ni que ingresen, ni que salgan los camiones. Queremos una solución urgente y que cumplan con el pago que las quincenas adeudadas y con otras irregularidades que ya viene cometiendo la empresa”, manifestó Ocampo.

El referente gremial comentó que realizaron las presentaciones correspondientes ante los organismos competentes, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) y la Dirección de Trabajo.

Se trata de la empresa El Alto que se dedica a la exportación de aceituna de mesa, está ubicada en la ruta 33 en el paraje “Los Puestos”, del departamento Valle Viejo.

“Desde hace varios meses venimos reclamando el incumplimiento que tiene la empresa”, disparó Ocampo.

El gremialista reclamó no solo la deuda salarial por las quincenas adeudadas, sino que denunció que existe “Abuso de la empresa con los trabajadores eventuales y con los de planta. Se les paga un sueldo por debajo de lo que establece el convenio colectivo de trabajo y se obliga a hacer horas extras. Estas últimas se pagan en negro”.

En ese contexto, Ocampo dijo que en cierta forma se “lucra” con los trabajadores tanto eventuales como permanentes. Comentó además que en la última medida de fuerza que realizó hace 20 días se firmó un convenio que hasta la fecha no se respetó. Se trata un acta compromiso que se firmó en la DIL y que permitió en ese entonces destrabar el conflicto.

“La empresa incumplió la totalidad de los puntos, hicimos un relevamiento y constatamos las irregularidades, por ello resolvimos iniciar medidas de fuerzas a partir de mañana (por hoy). En asamblea por unanimidad decidimos bloquear la planta. Hasta que no veamos que la empresa cumpla, no vamos a levantar la medida de fuerza”, sentenció.

Según los trabajadores hasta la fecha la empresa no abonó las quincenas de mayo. “Viene arrastrando desde el 2016, el atraso en el pago de las quincenas. Sino tenemos una respuesta hasta el viernes, vamos a endurecer el plan de lucha, ya hicimos las presentaciones ante los organismos para que tomen intervención”, concluyó.

