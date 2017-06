Por incidentes entre policías y jóvenes extreman medidas de seguridad en boliche

Luego del último caso conocido, con un joven de 18 años, cuyos familiares denunciaron una severa golpiza por parte de un efectivo de la policía que lo redujo y aparentemente golpeó uno de sus ojos hasta casi perder parte de su visión, a la salida del boliche “Bigote”, el ejecutivo de la municipalidad capitalina anunció en la voz del secretario de gobierno Hernán Martel, que se encaminan medidas de seguridad para garantizar los enfrentamientos, entre la policía y asistentes, lo mismo con las grescas entre los jóvenes que frecuentan los diferentes boliches ubicados a pocas distancias uno de otro.

En este sentido, Martel puntualizó en la restricción del horario, tanto de ingreso como de la capacidad de los espectadores que colman cada edificio bailable durante los fines de semana. Las medidas se acentuarán a pesar de que durante el periodo de encuentro con los propietarios, por la necesidad de acelerar los plazos de traslado, se haya estipulado que los boliches mantengan la limpieza no sólo de las instalaciones sino también de las zonas donde se encuentran ubicados, además de gestionar los medios necesarios para garantizar la seguridad no sólo de sus clientes sino también de los vecinos y sus propiedades.

Asimismo, el secretario de gobierno adelantó que hoy se concretará una reunión con los propietarios de cada boliche a los fines de encaminar la posible instalación de cámaras de seguridad en la zona ya que se trata de un lugar donde el municipio no contempló la instalación de las mismas. De igual forma, dijo que se prevé la instalación de cámaras de seguridad en cada ingreso de las instalaciones y que se aplique el derecho de admisión a las personas que ocasionen los disturbios.

De esta manera es que anunció que se garantizarán extremas medidas para brindar soluciones a los problemas que se están progresivamente acentuando.

Deberes compartidos

“En la reunión de hoy vamos a exigirles a los propietarios de los boliches que limiten la venta de bebidas alcohólicas a los menores porque la ingesta de alcohol es uno de los principales problemas de los disturbios. La policía también debe articular un trabajo conjunto” puntualizó Hernán Martel, en alusión a los compromisos de las obras que el municipio ejecutó en la zona como la avenida que recorre de punta a punta el Polo Turístico con asfalto e iluminación y ahora con la futura implementación de cámaras de seguridad.