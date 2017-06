Continúan los problemas para recargar la tarjeta SUBE

El martes por la tarde y en la mañana de ayer, se registraron inconvenientes en los principales comercios del casco céntrico, por la demanda de la tarjeta SUBE. El director de transporte, aseguró que se solucionarán los problemas ocasionados.

Continúan las largas filas para la obtención y recarga del plástico.

Los comerciantes aseguraron que el sistema colapsó por la demanda que hubo estos últimos días. “La gente dejó todo para último momento y nosotros no dimos a basto con el crédito que teníamos para las recargas. Por suerte ahora la cantidad de tarjetas se duplicó y lo mismo con el crédito, para evitar estos inconvenientes”. Dijo el encargado de un comercio.

Además, hubo quejas por parte de los ciudadanos hacia la empresa Guido Moguetta porque no permiten abonar con la misma tarjeta a más de una persona.

“Esto todavía se está viendo, hay una discusión con la línea de ómnibus de Mogetta con respecto al reglamento interno”, informó el director de trasporte Guillermo Matterson en diálogo con LA UNION. “Lo que se plantea es que cada usuario pueda gozar de sus beneficios pero que no haga abuso de ello, este sistema nos beneficiará a todos por igual”.

Luego de los inconvenientes, sucedidos durante la tarde del martes y ayer por la mañana,, se conoció que se habilitaron la aplicación de montos en todos los puntos de venta, normalizándose así el sistema.

“Lo que pasa es que se manejaba un rango de ventas mínimo y en estos días creció mucho la demanda, entonces tuvimos que aumentar la aplicación de montos. Garantizamos que esto solucionará de inmediato los problemas ocasionados”. Aseguró Matterson.