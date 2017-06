Clausuran la Bombonera

En la recta final del campeonato y a las puertas de una posible nueva vuelta olímpica, una noticia alteró el mundo Boca. La Agencia Gubernamental de Control pidió la clausura de manera temporaria de la Bombonera debido a que consideran que hubo exceso de público en el partido del último domingo ante Independiente.

Según trascendió, la medida no afectaría al próximo partido que deberá jugar Boca como local, en la última jornada contra Unión. Lo que se aplicará en este caso es una contravención.

Y en el caso de que Boca aporte las pruebas que la Justicia necesita podría levantar la sanción antes del choque ante Unión, previsto para el fin de semana del 24 de junio.

El problema de Boca no es nuevo: tiene muchos más socios que capacidad en su estadio. Esta situación queda en evidencia en los clásicos o cuando el Xeneize juega partidos trascendentes El último domingo contra Independiente la Bombonera nuevamente colapsó. Es más, alrededor de media hora antes de que arrancara el partido decidieron cerrar las puertas debido a que ya no cabía más gente.

Boca se movió rápido y ya presentó la documentación requerida a cerca del operativo ante la Dirección General de Administración de Infracciones, hizo su descargo y se espera que en breve el pedido de clausura se levante.