Cristina le bajo el pulgar a Florencio Randazzo

Durante la tarde del martes a pocas cuadras del congreso se gestó una reunión entre Fernando Espinoza, presidente del PJ Bonaerense, y Julián Domínguez, ex intendente de La Matanza y el ex presidente de la Cámara de Diputados. En la cual debatieron de política y de las candidaturas del partido justicialista.

Durante la misma Espinoza le habría manifestado a su ex compañero de fórmula: “No lo vamos a dejar jugar es una orden directa de Critina”. Ezpinoza que aspira a compartir, como Diputado, boleta con Randazzo se fue de la reunión con una idea clara Cristina Kirchner está dispuesta a ponerle todas las trabas que encuentre a su ex funcionario. Lo quiere dejar afuera de la competencia y hará lo posible para hacerlo.

La noticia llego a oídos de Randazzo el cual ratificó su voluntad de ir a unas Primarias (PASO) y aseveró: “Más que nunca voy a ser candidato” y agregó “por adentro del PJ”. Así, la tensión entre el kirchnerismo y el randazzismo cobra mayor fuerza la cual se extenderá hasta el 24 de junio, fecha de definición de candidatos