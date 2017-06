Se confirma la perpetua para Mangeri por el crimen de Angeles Rawson

La defensa del acusado presento un recurso ante Casación, la misma se basaba en cuatro ejes: la parcialidad del tribunal, la nulidad de la revisión corporal a la que fue sometido Mangeri en la fiscalía la noche de su detención, la nulidad de los estudios de ADN y la absolución por el beneficio de la duda.

Sin embargo, la Cámara no dio lugar al pedido de la defensa, por lo cual la sentencia impuesta el 15 de julio de 2015 por el triunvirato de jueces del Tribunal Oral Criminal N°9 porteño queda confirmada, El tribunal de primera instancia lo encontró culpable de: femicidio, abuso sexual y homicidio agravado por su comisión

El padre de la víctima, Franklin Rawson. Dijo a Telam: “Lo que siento en este momento es un alivio enorme, se me mezclan un montón de sensaciones porque el dolor que sentimos no se va. Angeles no vuelve, pero podemos respirar más aliviados sabiendo que por lo menos hay Justicia”,

Con este fallo por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mangeri continuará detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y recién podrá pedir prisión domiciliaria en 2038, cuando cumpla 70 años, y su libertad condicional luego de 35 años en la cárcel, en el año 2048, cuando tenga 80.

La joven fue asesinada el 10 de junio de 2013. Según la sentencia, el portero fríamente descartó el cuerpo con la basura del edificio de Ravignani 2360, en Palermo, en donde ambos vivía. Mangeri conocía a la joven desde hace años. Dos días después del homicidio el cadáver fue hallado en el predio de la Ceamse de José León Suárez.

Fue el 25 de agosto de 2015 que se dieron a conocer los fundamentos del fallo condenatorio para el portero. Allí expresan: "Las conductas desplegadas por Jorge Mangeri ponen de manifiesto que desde su inicio su voluntad estuvo dirigida a someter a Angeles Rawson, usar su cuerpo para satisfacer sus deseos y descartarlo cuando lograra su objetivo o este se viera frustrado”.