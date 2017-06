José Vega: “Myrian Juárez llega donde está, colgada del brazo de Brizuela del Moral”

Las declaraciones de la diputada nacional, Myrian Juárez, quien sostuvo que Eduardo Brizuela del Moral ya “Tiene cumplido su ciclo como candidato” provocó malestar en el sector que comanda el ex gobernador.

Uno de los referentes del movimiento renovador que mostró su malestar por las declaraciones de Juárez es el presidente del comité capital de la Unión Cívica Radical José Vega, quien también es concejal de la capital provincial.

“Llama poderosamente la atención. Yo creo que ningún político tiene cumplido ciclos, los ciclos los marca la comunidad, la misma ciudadanía que los vota o no los vota” indicó Vega.

“Nos cayó con un profundo desagrado porque Myrian Juárez llega donde está colgada del brazo de Brizuela de Moral” arremetió y agregó “Con todo el respeto que ella se merece creo que también debe respetar trayectorias, investiduras y todo lo que representa Brizuela del Moral para los catamarqueños”.

El concejal destacó la figura del ex gobernador al asegurar que “Es el hombre que más ha trabajado, el hombre que más proyectos presentó en el congreso y es el que más defendió a la provincia”. “Así que por eso me llama la atención esta manifestación por parte de ella (por Juarez)” insistió.

Respecto de si esta postura de Juárez coincide con el pensamiento de la sociedad el edil Vega indicó, que esto no es lo que se observa en la calle. “La gente lo sigue solicitando y convocando. Nosotros salimos a los barrios y nos preguntan cuando vuelve, ya no sólo en su condición de legislador sino al Poder Ejecutivo. Así que creo que está vacío de contenido lo que sostiene Myrian” opinó.

Por último incluyó las declaraciones de la legisladora dentro del abanico de expresiones que surgen cuando los tiempos electorales se avecinan.

“Forma parte del folclore, creo que en los tiempos políticos se generan estas rispideces con estas expresiones que forman parte de este folclore. Pero la gente común, el ciudadano, sabe que es lo que quiere hacer y a quién quiere tener en el Gobierno” culminó.

Pedidos de renovación

Como se refleja en ediciones anteriores de La Unión, no es sólo Myrian Juárez quien sostiene la necesidad de que se produzca una renovación en las filas del FCyS.

Sobre este pedido José Vega criticó la contradicción de aquellos que encabezan estos espacios. “Hay un slogan que es renovación, renovación y más renovación pero si uno se pone a ver las fotos en las cuales se habla de renovación son las mismas caras, las mismas personas que encabezan estos espacios así que en algunas líneas no tiene sentido que hablen de renovación” cuestionó.

Internas en Cambiemos

La posibilidad de que en las eleciones primarias, abiertas, simultáneas y obligarias del próximo 13 de agosto la Coalición Frente Cívico y Social-Cambiemos no logre el consenso necesario para conformar una lista única, es casi un hecho.

Ante este escenario el concejal Vega confirmó que seguramente habrá más de una lista y destacó la herramienta de las PASO para resolver las candidaturas.

“Todos los que crean que están en condiciones de ser Diputado Nacional, Provincial o Concejal tienen las PASO, que es una herramienta que acaba con los arreglos internos” culminó.