Continúan las protestas por trabajo

Ayer se realizó una protesta en la calle Salta, frente a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Capital, donde un grupo de mujeres reclamaba una pronta respuesta por parte del director de Desarrollo Económico y de Empleo, Maximiliano Mascheroni , quien les habría prometido trabajo hace tiempo.

Los cortes comenzaron la semana pasada, comandado por un grupo de hombres y mujeres que buscaban trabajo.

Según informó una de las mujeres, solo los hombres consiguieron respuesta por parte del director. “Nosotras estamos reclamando por un trabajo que nos vienen prometiendo hace tiempo y aún no hemos recibido ninguna respuesta, estamos cansadas ya de esta situación, nuestros hijos tienen hambre” reclamaron.

Durante la protesta anterior, una mujer amenazó con prenderse fuego “Yo les dije que si no me daban una respuesta, me prendía fuego, y me respondieron que a ellos no les afectaría en nada. Queremos lo que es justo, lo que nos corresponde, un trabajo digno” declaró indignada la protagonista de ese lamentable episodio.

Cansadas de promesas, aseguraron que pensaron en acampar en el lugar y continuar con los cortes hasta conseguir una solución. “Si nadie hace nada, permaneceremos hasta conseguir lo que nos prometieron, es muy injusta toda esta situación, hay niños de por medio” dijo una de las madres protestante.

Si bien este diario intentó dialogar con el director cuestionado, no se concedió una cita.