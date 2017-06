Natalia Soria no asistió a declarar en la justicia

Ayer por la tarde se esperaba que la ex intendenta de Valle Viejo, Natalia Soria asista a declarar ante el Fiscal de la Unidad de Delistos contra la Administración Marcelo Sago.

El motivo de la citación se explica en el marco de la causa que investiga los hechos relacionados a la construcción de un tinglado para la Escuela Nº 202 “Wilfrido Rojas”, que según la denuncia se pagó pero nunca se llevó a cabo.

La audiencia estaba prevista para las 18 horas pero la representante del Movimiento Evita no asistió.

Según trascendió la razón por la cual no se presentó fue porque Soria no se encontraba en la provincia y, además, porque, según asegurabaron allegados suyos, nunca se notificó a la ex intendenta que debía concurrir a la audiencia.

En la audiencia se esperaba que el fiscal Sago notifique a la ex jefa comunal de la imputación que recaerá en su contra por el supuesto delito de defraudación.

La denuncia que motivó el inicio de la ivestigación jurisdiccional contra soria fue iniciada por el actual intendente de Valle Viejo Gustavo Jalile tras asumir en el cargo en 2015.

En la acusación, los abogados del municipio chacarero reclaman el faltante de $ 650 mil pesos que estaban destinados a la construcción del tinglado para la escuela Nº 202, el cual según asegura la denuncia no se habría ejecutado.