Cuestionan descuentos por el tope salarial

Ayer empleados dependientes del estado provincial hicieron conocer a través de diversos medios de prensa su molestia respecto de un descuento que habráin sufrido en el sueldo en la última liquidación.

Aseguran que producto del decreto 1220/05 que establece el Tope Salarial, que fija que ningún empleado pueda cobrar mas que la gobernadora, recibieron una merma salarial a pesar del aumento otorgado por el gobierno.

Por esta razón convocaron a una reunión el próximo jueves a a las 10.30 horas en el CAPE.

Uno de los promotores del reclamo es Robertor Diaz, quien es empleado del Ministerio de Educación y asegura ser uno de los afectados.

“Hasta la fecha no sabemos fehacientemente cual es el monto por el que nos aplican el descuento, ya que de diferentes reparticiones nos dan explicaciones y montos diferentes” sostuvo Diaz.

Según explicó el trabajador en las liquidaciones los descuentos aplicados no figura, como los que realiza la obra social, el destino de ese dinero y que “sólo figura como un haber con un signo negativo”.

Respecto de los montos descontados aseguraron que van desde los 1.000 $ por empleado y que en algunos casos llegan a ser superiores a los $ 12.000.

En cuanto al alcance que este decreto tiene en la totalidad de los asalriados del estado provincial sostuvieron que antes incluía a todos pero se realizaron modificaciones en la normativa y por ello quedaron exentos los empleados de Renta, Policía y los auditores de Osep.

Sin embargo explicaron que la cantidad de agentes afectados son aproximadamente tres mil.

A su vez Díaz hizo hincapié en que el sector que depende del Ministerio de Educación es uno de los sectores que mayormente sufre esta situación, sobre todo aquellos que se desempeñan el interior de la provincia y por tal motivo cobran “zona” .

“Son numerosos los reclamos y consultas que nos realizan compañeras del interior que en muchos casos no pueden trasladarse hasta la capital a iniciar el reclamo correspondiente” culminó.