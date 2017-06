Docentes de Valle Viejo sin acuerdo

Ayer se realizó la segunda audiciencia en el marco de la conciliación obligatoria por el reclamo de aumento salarial que exigen los docentes municipales del Valle Viejo al Ejecutivo comunal a cargo de Gustavo Roque Jalile (FcyS). Desde el Sidca gremio que nuclea a los trabajadores confirmaron que no hubo avance en la negociación.

“La oferta del 20 por cientofue rechazada por insuficiente, además había varios intems que no fueron tenidos en cuenta” declaró Sergio Guillamondegui secretario general del gremio.

El referente confirmó además que la próxima audiencia se realizará el jueves venidero y adelantó que si las autoridades del municipio no mejora la oferta iniciarán medidas de fuerzas.

“El mandato de las bases es claro, sino hay una oferta superadora como ofreció la provincia a los docentes, vamos al paro con movilización”, disparó.