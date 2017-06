Desde Salud garantizan medicamentos a los pacientes diabéticos sin obra social

La directora de Medicina Asistencial del Ministerio de Salud de la provincia, Claudia Palladino dialogó con la prensa y dijo que está garantizada la entrega de medicamentos a los pacientes diabéticos que no tienen obra social. Al tiempo que aclaró, que los pacientes que reciben la medicación están debidamente empadronados.

“En la provincia existe el programa de diabetes cuyo objetivo es garantizarle a la población que no tiene obra social la cobertura de los controles que se realizan diariamente y la medicación que necesitan”, manifestó Palladino.

En ese contexto, la funcionaria explicó que la medicación se distribuye en cada hospital o centro efector, previa presentación del médico de toda la documentación del paciente con diabetes. Incluye el resumen de la historia clínica, indicación de lo que ese paciente necesita, con la negativa de ANSES y de Osep para constatar que no tiene cobertura y dados estos requistos, el paciente diabético ingresa al padrón del Programa.

“Desde la dirección de Farmacia del Ministerio se envía al paciente empadronado un kits mensual puede tener la medicación oral si solo recibe esa medicación o la insulina en la cantidad que el médico dispone y todo el equipo para el control de su glucemia en el domicilio. Y si es la primera vez se le entrega el aparato e ingresa al padrón para comenzar a recibir la medicación periódicamente”, afirmó.

Finalmente, Palladino aclaró que “Nuestro programa prioriza a los pacientes que no tiene cobertura social, en tanto aquella población que tiene cobertura social el pedido formal de los medicamentos lo tiene que canalizar a través de su obra social”. Y comentó que : “En caso de que se presente algún tipo de atención dentro del nosocomio por alguna urgencia se le brinda la atención como siempre a todos los pacientes que llegan a un hospital, pero el control cotidiano y la medicación para la diabetes si el paciente tiene obras social tiene que hacer el pedido formal por allí”, concluyó.