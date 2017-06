Madre inducia a la hija a tener relaciones sexuales con el padrastro

En la provincia de Santiago de Estero. La perversa actitud de una madre hacia a su hija dejo paralizadas a las maestras al escuchar el calvario que sufría su alumna de tan solo 12 años. La menor se quebró y conto que su madre le decía "vení a la cama súmate" mientras esta mantenía relaciones sexuales con su pareja y padrastro de la menor.

Una maestra noto que la joven estaba angustiaba y rara, a lo que se acercó para consultarle si se encontraba bien a lo que la menor no aguanto e inmediatamente se quebró y le dijo a la docente: "No aguanto más, me quiero ir de mi casa mi padrastro y mi mamá abusan de mí".

La docente no dudo y llevo rápidamente a la menor a radicar la denuncia. De acuerdo al testimonio de la menor esta era sometida a abusos sexuales desde que tenía 7 años, la niña explicó que era sometida a tocamientos y que en muchas oportunidades, cuando su madre estaba en la habitación con su pareja manteniendo relaciones sexuales.

El fiscal de Las Termas Rafael Zanni dictamino la detención de la madre y el padrastro de la menor.