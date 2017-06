Condenan a perpetua a Farré

El jurado compuesto por 12 integrantes, encontró a Farré culpable de femicidio y lo condenaron a cadena perpetua. La fiscal Laura Zyseskind indico: "Esto es un femicidio de manual, la mató a sangre fría. Cuando a Farré ya no le sirvió la foto de familia feliz, se deshizo de su mujer",

Se llegó a este veredicto ya que jurado popular entendió que Farré organizo meticulosamente el asesinato de su esposa y que en todo momento solo tuvo la intención de matarla.

Farré durante el alegato de ayer leyó una carta que estaba dirigida a sus tres hijos, en la que manifestó su dolor por lo sucedido y pidió el perdón de sus hijos, el condenado sostuvo: “Daría mi vida y la cambiará para que yo me fuera y ustedes estén con su madre, pero acá estoy y tengo que seguir viviendo por ustedes. Quizás esta sea la única razón por la que vivo y sigo adelante".

Farré había asesinado a su mujer de 74 puñalas con un cuchillo casero, después de haber estado discutiendo por los términos de su separación en el country Martindale.

La hermana de Claudia Schaefer contó que sus sobrinos "no quieren saber del padre, mi sobrino sobre todo, quiere una nueva vida, olvidar lo que pasó". Asimismo indico: “La carta parecía una cosa preparada, si le hubiese querido hacer llegar una carta a los chicos, tenía forma de acceder a nosotros, nunca cambiamos los teléfonos, y en ningún momento se preocupó por nosotros",

Con el veredicto declaro que se siente libre y en paz.