¿Se va o se queda? :Benedetto hablo de una hipotética salida

A través de una nota brindada a TyC Sports el delantero Xeneize, indico: "Mi idea es quedarme en Boca, pero cuando termine el campeonato hablaremos", El delantero no desconoció las ofertas que hay por su pase, ya que además puntualizo: "Sé que las ofertas están, pero mi idea es quedarme en Boca; cuando termine el campeonato hablaremos".

Asimismo agrego: “Hasta que termine el campeonato no me interesa más nada. Recién ahí nos sentaremos a charlar", agregó el jugador de 27 años, sin dudas la gran figura del Boca puntero. Hay que recordar que Boca desembolso 5 millones de dólares para contar con los servicios del ex delantero de América, el que firmo por un contrato por tres años. Los dirigentes Xeneizes no verían con malos ojos una hipotética salida del delantero, ya que fue una inversión arriesgada y el que está mirando de cerca a el ex delantero de Arsenal de Sarandí, es el Sevilla.

Además el 9 desmintió y hasta se burló de los rumores sobre una supuesta pelea con Fernando Gago, a la vez que defendió a otro compañero: Ricardo Centurión. "Es un jugador muy importante, a mí me interesa que rinda adentro de la cancha", opinó.

Siguen las malas noticias para el muñeco: se lesiono Alonso

El delantero uruguayo sufrió una lesión muscular de grado dos en el sóleo derecho en el partido ante San Lorenzo, por lo que no volvería a jugar en el resto del torneo de Primera División. Lo cual deja al muñeco Gallardo con serias dificultades para diagramar el equipo que luchara por el título en estas últimas tres fechas del campeonato.

Cabe recordar que la baja del uruguayo: coincide con la de su compatriota Rodrigo Mora, que tampoco jugará en lo que falta para el fin de la temporada, la lesión de Driussi (grado uno, se espera que esté recuperado para el clásico contra Racing), y la convocatoria de Alario para la Selección, aunque el Pipa estará de vuelta contra la Acadé. Así las cosas, Auzqui y Larrondo son hoy los únicos atacantes con los que cuenta Gallardo.