Myrian Juárez sostiene que “Brizuela del Moral tiene cumplido su ciclo como candidato”

La diputada nacional, Myrian Juárez se sumó a las voces que dentro del FCyS plantean la necesidad de llevar adelante una renovación.

En este caso la legisladora y referente del partido Fe, fue mas concreta y se refirió de forma directa a su ex compañero de fórmula en las elecciones legislativas de 2013 y en 2015 cuando enfrentaron a Lucía Corpacci y Octavio Gutiérrez por el gobierno de la provincia.

En declaraciones a una radio de la provincia, la legisladora se ocupó en primer lugar de aclarar que: “No es una cuestión personal, es una persona a la cual yo respeto, he sido compañera y lo voy a acompañar hasta el diez de diciembre en el compromiso que asumimos en el 2013” para luego considerar que: “Así como en los países desarrollados quienes tienen cargos importantes y son políticos de fuste cumplen ciclos, en los países en vías de desarrollo o emergentes también”.

Sobre la posible reelección como diputado nacional del ex gobernador Juárez opinó: “Yo creo que el ingeniero Brizuela del Moral es una muy buena persona que ha dado mucho por Catamarca pero tiene cumplido un ciclo como candidato”.

Sin embargo Juárez consideró que esta etapa que a su entender ha concluído no significa que se haya agotado el ciclo de Brizuela del Moral como Político.

“Quizás pueda seguir su vida política asesorando o siendo presidente del partido, pero me parece que como candidato tiene un ciclo cumplido” insistió.

La postura de la diputada Juárez, a quien se le finaliza su período en el Congreso Nacional el próximo 10 de diciembre es compartido por otros sectores de la coalición FCyS-Cambiemos, tal como lo plasmó La Unión en ediciones pasadas.

Sobre la posibilidad de que el “Brizuelismo” insista en una candidatura del ex primer mandatario Juárez dijo que así como plantea el fin de un ciclo, el líder de los renovadores “Tiene todo el derecho a querer volver a ser candidato pero también tienen todo el derecho todos los demás, de querer disputar una interna”.

“Yo acompañé a Brizuela del Moral desde el día que asumí el compromiso y hasta el 10 de diciembre honrando un pacto, pero con la misma honestidad que en su momento entendí que él podía ser candidato porque podíamos armar un proyecto, hoy creo que su ciclo como candidato está cumplido y que tiene que haber un trasvasamiento generacional”.

A medida que se acerca la definición electoral, los espacios internos de Cambiemos se expresan en favor de una renovación generacional y cada vez son más las voces que apuntan contra una posible reelección de Eduardo Brizuela del Moral.