“Las jornadas extendidas son un fracaso, la comida se sirve en el aula y sin higiene”

La ex secretaria General del Sindicato de Empleados No Docentes (Sendmeca), Zully Díaz en diálogo con LA UNION, cuestionó la implementación de Jornada Extendida vigente en algunos establecimientos escolares y dijo que esta modalidad no funciona con los recursos necesarios y que subsiste gracias al aporte diario que hacen los padres de los alumnos para elaborar la comida.

“La jornada extendida son un fracaso en Catamarca porque lógicamente no se puede llegar a todas las escuelas como lo dice la ley, que establece que debería ser para todos los establecimientos escolares”, expresó.

Aseguró ademas que “Algunas escuelas del interior implementaron esta modalidad como una prueba piloto, pero no hay ordenanzas, ni personal capacitado para llevar adelante las tareas. Se sostiene políticamente con la gente de cada zona”, manifestó la ex referente gremial. Al tiempo que agregó “La comida se sirve en las aulas por falta de un lugar físico acorde”, sentenció.

Zuly Díaz dijo además que en las escuelas con jornada extendida trabaja personal precarizado, que cumple su jornada laboral correspondiente al turno mañana pero que deben quedarse incluso, hasta las 3 de la tarde.

“Desarrollo Social de la provincia no hace llegar las partidas en tiempo y forma para comprar la mercadería y algunas veces son los padres de los alumnos lo que están llevando los aportes. Se cubre todo desde lo político con ciertos parches, cuando en realidad deberían llegar los aportes económicos. Las escuelas no cuentan con un salón paralelo o comedor donde los chicos compartan la comida, ya que en principio era la idea que haya un aprendizaje con los niños. Sin embargo, sirven la comida en las aulas y con condiciones de higiene pésimas. Y nadie controla”, disparó.

Por otra, la ex gremialista comentó que si bien ya no está abocada a atender los problemas vinculados al sector no docente recibe varios reclamos de la gente, entre los que mencionó los serios inconvenientes que existen en torno la falta de personal de maestranza en los establecimientos escolares.

Precariedad laboral

En ese contexto, Zuly Díaz afirmó que el ministro de Educación Daniel Gutiérrez desde que asumió al frente del organismo prometió que iba a nombrar a personal becado que cumple tareas de maestranza y no cumplió “Solo nombró al personal acomodado y las escuelas siguen con problemas y cada vez se van a agudizar más. Algunos grupos están tomando las escuelas con el apoyo de los padres, están desesperado pero hay una sobre carga de trabajo y sabemos que hay vacantes”.

Indeferencia estatal

Respecto a la situación crítica que viven algunas escuelas por la falta de ordenanzas dijo que “Hay vacantes y que se puede nombrar gente, pero que desde Educación se cubre con personal que cobra planes sociales”.

“Llevan a gente precarizada de algunas cooperativas, que van dos o tres veces por semana, y se les paga cada 3 meses realmente hay una negligencia total en este sentido, en realidad no se sabe quién puede tomar cartas en el asunto porque el Ministerio de Gobierno mira para otro lado y el ministro de Educación también mira para otro lado y dice que tiene que nombrarlos la Gobernadora (Lucía Corpacci)”, declaró.