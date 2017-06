Ocampo ganó en solitario

Organizado por el Club Deportivo Salta Central, , se llevó a cabo en el Sepave de “Los Ejidos”, el Torneo Abierto de Ajedrez “Blitz” denominado “Mes de la Bandera”, válido por la Tercera Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez Blitz que hace disputar la FCA.

En la ocasión el mejor fue Carlos Ocampo, quien en calidad de invicto y en solitario sumó 6.5 puntos.

Paralelamente se disputó el Torneo Infanto Juvenil, del cual quedó en manos Genaro Barrionuevo, de tan solo 10 años.

Así mismo, Exequiel Casco ganó en Sub 16, Enzo Bazzo en Sub 14, Alejandro Ocampo en Sub 12, Genaro Barrionuevo en Sub 10 y Kevin Ocampo en Sub 8.