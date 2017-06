Alumnos de los IES recolectaron firmas para evitar el cierre

Durante la mañana de ayer, en Peatonal Rivadavia, alumnos del IES José Cubas de la Tecnicatura Superior en Enfermería y Emergencia Médica, estuvieron brindando servicio de control de presión y recolectando firmas para evitar el cierre de la carrera y asentar un proyecto ley que la avale. “Se está tramitando el cierre por medio del director del IES. Supuestamente es algo que viene de Nación pero en averiguaciones que hemos hecho con un grupo de compañeros, descubrimos que no hay nada escrito, que es algo personal de él”, dijeron a LA UNION.

Los chicos, cuentan con el aval de entidades y otras instituciones, como los bomberos y la Policía de la Provincia, Defensa Civil de Valle Viejo y Capital; Colegio de farmacéuticos y Colegio de Enfermeras. “Mediante esto queremos encontrar un solución beneficiosa para nosotros ya que hay alumnos que cursan entre tercer y cuarto año con muchos gastos”.

Según un panel que se realizó la semana pasada con los rectores de diferentes departamentos de la provincia, aseguraron que entre los problemas que atraviesan los IES se encuentran los de orden económico y financiero.

“La responsabilidad que hoy tenemos no es la misma que la que nos quieren proponer en la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería con Orientación a la Emergencia Médica. La Orientación a la Emergencia Médica no existe a nivel nacional, es algo que quieren inventar acá”, opinaron y agregaron: “Queremos llegar a que se apruebe esta ley porque es necesaria. Los enfermeros que hoy están saliendo a la urgencia o a la emergencia pre- hospitalaria no están capacitados para realizar el trabajo dicho.

Ya que hay quejas de distintos sectores de las empresas de emergencias médica haciendo mala praxis, no atienden como corresponde a la gente, más que todo los accidentados”, aseguraron.

Según explicaron, por la modalidad de la carrera que cursas: “Nosotros estamos capacitados para eso. El ámbito laboral nuestro es en emergencia- urgencia pre- hospitalarias, atendiendo situaciones de trauma, reanimaciones, soporte vital básico y avanzado. No somos nada más que un enfermero médico, queremos que se trabaje en un ámbito laboral distinto y bueno” aseguró Fernando Collado, uno de los alumnos voceros de la portesta.

Los alumnos, explicaron que, la problemática que atraviesan los IES fue puesta en conocimiento al Obispo Monseñor Luis Urbanc, y además se le entregó documentación con propuestas para modificar el sistema educativo provincial, en especial los IES.

Los rectores expresaron que quedará en las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia reconocer la honestidad de los planteamientos realizados y aportar una pronta solución.