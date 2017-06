El Acuerdo Federal Minero, que iba a firmarse ayer, pero fue postergado nuevamente, es uno de los temas principales que se discute y analiza en el sector minero.

El instrumento, que dará un actualizado marco a la actividad con el objetivo de potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones, comenzó a ser debatido en el último trimestre del año pasado entre el gobierno nacional y las provincias mineras. Para su aplicación deberá ser refrendado por el Congreso y por la adhesión de las legislaturas locales.

Según versiones de medios de prensa nacional, la última suspensión de la firma del acuerdo se debió a que a la provincia de Chubut, ahora se sumó la de Salta, decidió no adherir al mismo. La razón de la negativa la expuso el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey quien opinó que con este instrumento se “abre la puerta a un fuerte crecimiento de la presión tributaria, por lo que se debería estudiar un poco más en detalle el acuerdo”.

Tomas Pablos Souza es el presidente de la empresa minera Liex S.A que trabaja en emprendimientos destinados a la explotación de litio en la Catamarca.

Consultado sobre la polémica desatada en torno al acuerdo, Pablos Souza opinó que: “La industria del litio es la única que puede sustentar este tipo de nuevos tributos que se quieren aplicar con este acuerdo Federal Minero, pero si pensamos en la minería en general a cualquier empresa minera estos impuestos la afectaría y la hace directamente inviable”

El empresario agregó que “Automáticamente cualquier empresa que no sea de litio tiene que cerrar las puertas y esperar una nueva etapa con tributos mas alentadores”.

El presidente de Liex S.A aclaró sin embargo, que lo expresado no quiere decir que las empresas de litio no se vean afectadas, sino que el nuevo sistema de tributos lo hace en menor medida porque las empresas que trabajan con este elemento químico “Tienen un margen un poco mas estrecho en donde puede llegar a tolerarlos”.

“Obviamente que acompañamos la decisión que está tomando la provincia pero hay que analizarlo y mirarlo con lupa” sostuvo respecto de la adhesión del gobierno nacional al pacto, aunque insistió en adevertir que: “El día de mañana puede ser un grave problema para todas las empresas”.

Por último el empresario dijo entender la necesidad de recaudar del estado pero sostuvo que “Empresas como nosotros, que trabajamos en Fiambalá, no vamos a ver reflejada esa obtención de tributos en el corto plazo y lo hace inviable no sólo para las empresas sino que, no lo van a ver realizable las intendencias o municipalidades cercanas.