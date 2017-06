El Gobierno Argentino reforzó la seguridad en las fronteras

Las nuevas medidas de mayor control de seguridad fueron dispuestas en coordinación por la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Criminal de Inteligencia que depende del Ministerio de Seguridad. En primer lugar se dispuso el análisis riguroso de los ciudadanos o personas que procedan de un listado de 23 países de origen islámico situados en Medio Oriente y Asia.

Además en esta misma línea de ajustes, desde hace unos meses funciona el control migratorio en red con las alertas de la base de datos de Interpol en la sede central de Lyon. Así, cada pasajero que ingresa en la Argentina y tiene un pedido de captura internacional o es sospechoso de terrorismo o narcotráfico automáticamente aparece en los monitores de control de Migraciones.

Los funcionarios del Gobierno que llevan adelante este operativo de seguridad ante la alerta por los atentados de Londres destacaron que "la Argentina hoy no es un blanco estratégico para el terrorismo mundial". No obstante, se sabe que la Argentina tiene en su triste haber dos crueles atentados perpetuados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) y en consecuencia se toman todos los recaudos necesarios, Además de los recientes casos de terrorismo a nivel mundial.

En las últimas horas no se registró incidente alguno en las fronteras más allá de un caso en Neuquén. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) envió al gobierno argentino y a la policía neuquina una alerta de que a principios de semana había ingresado a la Argentina, por el Paso Internacional Cristo Redentor, un anarquista chileno especialista en bombas. antiexplosivos. Pero no ocurrió nada grave y se aseguró la integridad del diplomático norteamericano, según dijeron en el Ejecutivo.