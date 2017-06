Sorprendió al marido violando a su hija y su suegra la obligó a no delatarlo

Un celular liberó a una adolescente de 8 años de "cautiverio sexual", provocados por su mismo padre, desviaciones al parecer no ignoradas por algunos familiares, en un paraje del Dpto. Avellaneda en la vecina provincia de Santiago del Estero.

Según la causa, noches atrás el cabo Cura (de la Seccional 19 de Herrera) recibió un llamado al celular.

"Señor, necesito ayuda. Me violan en casa", gritó una menor. Aún de franco, el policía llamó insistentemente al celular, una y otra vez. Horas después, la misma voz le relató que vive en el monte y que de niña la abusaba su padre.

El uniformado alertó rápidamente a sus compañeros y éstos cayeron de madrugada al domicilio de la menor. Hubo gritos y el padre amenazó con matarse.

Horas despues la Fiscalía imputó al padre de "abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo", penado con hasta 20 años de cárcel.

Al denunciar, la madre de la menor señaló que sospechaba de los ataques sexuales, pero que su esposo la golpeaba y amenazaba de muerte.

"Una noche quedé despierta. Vi cuando la llevó a la cama y le pidió desnudarse. Después, entré y él estaba arriba de ella y no podía bajarlo", afirmó.

La madre de la menor señalo que lo más desconcertante fue: "Mi suegra me amenazó y penó para callarme la boca, o la pasaría peor",

"Mi hija me contó que cada vez que yo iba a cobrar la asignación, él la violaba”. Agregó

La Justicia avanza rápido. El informe del forense concluyó: "Abusos de antigua data". Y los psicólogos dieron como diagnóstico: "Depresión, angustia y hasta un intento de suicidio"