Los dirigentes de River piensan en convencer a Barovero

Batalla, al margen de algunas buenas actuaciones, tuvo groseros errores en momentos claves. Como el de ayer contra San Lorenzo. Y no contó con la fortuna de otras veces en las que el resultado terminó siendo favorable, este nuevo error le costó al equipo del muñeco quedarse más lejos de Boca y tal vez signifique el despedirse del campeonato local. Ya que con la victoria de Boca sobre Independiente, el Xeneize estiro su ventaja a 4 puntos sobre River.

Hace tres semanas se cumplió un año del momento en el que Marcelo Gallardo sorprendió con la confirmación de que Augusto Batalla iba a ser el arquero titular de River, tras la partida de Barovero. River buscaba un guardameta de jerarquía pero como no pudieron dar con lo que el entrenador pretendía (Sergio Romero, Nahuel Guzmán o Fernando Muslera) se buscaron alternativas (Mariano Andújar y Franco Armani), que también se cayeron. El Muñeco sacó de la manga una carta riesgosa. Las condiciones de Batalla eran buenas y venía en constante crecimiento pero se trataba de un chico de 20 años con muy pocos partidos en Primera.

La primera equivocación grave de Batalla fue en Bogotá, en agosto del año pasado, por la final de ida de la Recopa. Salió mal en un centro y le dejó el gol servido a Santa Fe pero Ponzio salvó en la línea. River igualó 0-0, ganó la vuelta 2-1 y fue campeón. Cuatro meses después tuvo su tarde negra en el Superclásico en el Monumental. River ganaba 2-1, él salió de su arco, no despejó y le dejó en bandeja el empate a Tevez. Finalmente, Boca ganó 4 a 2. El jueves siguiente, en la final de la Copa Argentina, hubo un doblete de errores, en el primer y en el tercer gol de Central. Quedaron en el olvido sólo porque River ganó 4-3 aquel encuentro en Córdoba y alzó el trofeo. Este año falló en el gol de Sarmiento, en ese 1-1 en el Monumental que hizo que River perdiera dos puntos claves. En el último Superclásico en la Bombonera se devoró un gol que le dio vida a Boca (después se redimió con una tapada a Peruzzi). Ayer, tuvo la responsabilidad en el tanto de Paulo Díaz. Y River perdió un partido importante en la pelea por el título.