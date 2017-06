Buscan disminuir la brecha entre los salarios de la provincia y municipales

Una de las problemáticas planteadas por los diversos gremios que nuclean a los trabajadores municipales del interior de la provincia es la diferencia existente entre los sueldos que cobran los empleados municipales de dichos distritos con el emolumento que perciben los trabajadores dependientes del gobierno provincial e inclusive el municipio capitalino.

Esto llevó a que, durante el presente año, se hayan desatado importantes conflictos en muchos distritos cuando los intendentes no ofrecieron el incremento esperado por su empleados.

En muchos de ellos incluso debió intervenir el gobierno provincial tratando de acercar posiciones y finalizar con las medidas de fuerza realizadas por los gremios.

Sobre esta situación se refirió el Subsecretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre, quien coincidió sobre la existencia de una enorme disparidad entre los sueldos de unos y otros empleados. “Es una situación que viene desde hace mucho tiempo. Hay una asimetría que cada año que se cierran las paritarias esa brecha, entre lo que cobra un empleado provincial y un municipal, se agranda más remarcó.

Luego de reconocer la problemática Aguirre ensayó una posible solución. “Yo creo que sería muy importante desde la legislatura, y más que nada en el Senado porque ahí están representados los departamentos, se inicie un debate profundo y serio con relación a la coparticipación municipal que es una Ley de la provincia y por lo tanto para modificarla es necesaria una nueva ley o una Reforma de la Ley”.

“Creo que eso es clave para poder distribuir mayor cantidad de recursos a los municipios del interior y, de alguna manera, podamos planificar en un plazo mediano un acercamiento o una mejora salarial” planteó.

Sin embargo, aclaró que con sólo eso no alcanzará para derrotar la inequidad de los municipios del interior y el de la capital o la provincia, ya que para ello también se debería avanzar en normativas que limiten la designación de nuevos empleados en las jurisdicciones.

A la modificación de la coparticipación “Hay que acompañarla con políticas o leyes que pongan límites a la contratación porque si les damos más recursos pero seguimos nombrando gente, seguramente que vamos a seguir afectando esos recursos al pago de sueldos y no van a poder incrementarse los salarios” culminó Aguirre.