“Nación plantea la necesidad de generar un cambio y una renovación en Catamarca”

Como lo anticipó La Unión, la principal alianza opositora de la provincia se encamina a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto con al menos dos listas que competirán por las bancas legislativas nacionales y provinciales que ponen en juego.

A la lista que conformen el sector comandado por celestes , Renovadores y Coalición Cívica, entre otros, se sumará la que presente el grupo que contiene a los dirigentes que integran el Pro, Movilización y las lineas internas del radicalismo Apra, Vanguardia, Morada y el sector referenciado con la diputada Analía Brizuela.

Así lo confirmó el diputado Carlos Molina quien además sostuvo que el propósito de cambio y de renovación dirigencial que proponen desde su espacio es compartido por Cambiemos en el orden nacional.

Tras comentar que estuvo en una reunión del Pro nacional, donde se informó que en la mayoría de los distritos importantes los acuerdos entre su partido y la UCR se van consolidando por lo que seguramente habrá listas únicas en las PASO, apuntó que ello no sucedería en Catamarca.

“Acá hay sectores importantes del radicalismo que están buscando una renovación y en el nivel nacional también se plantea la necesidad de generar un cambio y una renovación que, con un proyecto político común y con un programa nos permita fijar una generación que aspire a gobernar en 2019 y producir un recambio ahora en el 2017” indicó.

Sobre el avance de las gestiones en vista a las elecciones primarias dijo que “Se está trabajando, se han juntado los avales y se está hablando de nombres para afrontar ya las PASO del 13 de agosto”.

En declaraciones a este medio el presidente del Comite Provincia de la UCR, Luis Lobo Vergara, expresó que la mesa nacional de Cambiemos envió un mensaje a los distritos provinciales para consensuar una lista única para las primarias.

Respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita cumplir con ese objetivo Molina explicó “En esta tarea de buscar la unidad es muy difícil conformar a todos así que a los diálogos hay que llevarlos adelante pero no va a ser una tarea fácil”.

El legislador remarcó que hay secotres muy marcados en Cambiemos. “Por un lado está el Pro, Vanguardia, el Apra, la Morada, Movilización, un sector importante de Capayán a través de la diputada Analía Brizuela, hay intendentes con los cuales se está conversando y también hay sectores del otro lado que son del radicalismo, de la Coalición Cívica y del FE que están conversando así que, si llega a haber PASO, va a ser una PASO realmente de Cambiemos, no va a ser de un partido contra otro” sostuvo.

Una cuestión importante de cara a la interna será el apoyo que puedan recibir los espacios por parte de nación. Sobre esto el dirigente del Pro comentó “Nosotros vamos a afrontar este cambio porque es un pedido que también lo hicieron desde el gobierno nacional que en Catamarca hay que generar los canales para una renovación y la verdad que yo me siento muy apoyado por el gobierno nacional en todas las cosas que hemos afrontado hasta acá. Así que vamos a consolidar eso con un grupo de gente que aspiramos a generar este cambio para afrontar el 2019 con posibilidades ciertas de discutir el gobierno y poder volver a gobernar la provincia de Catamarca”.

Por último Molina descartó un posible acuerdo electoral entre el gobierno nacional y el provincial como temen algunos dirigentes radicales. “No hay un acuerdo político entre la provincia y la nación, lo que hay son acuerdos institucionales, de trabajo, de ayuda” culminó.