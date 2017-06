Más de 300 familias se encuentran evacuadas en Entre Ríos

Según informó Rogelio Frigerio el ministro de Interior y Vivienda, la tormenta no va a ser tan agresiva como la del 2015 pero es importante principalmente en la cuenca alta en Brasil. Más de 300 familias de Concordia, Entre Ríos, permanecen evacuadas por la crecida del río Uruguay, mientras que las defensas del sur de la ciudad para prevenir episodios similares están completas en un 90 por ciento.

"El Presidente nos indicó con claridad que teníamos que hacer las obras que faltaban para que la gente esté más tranquila y que estas crecientes no signifiquen que miles de entrerrianos no puedan dormir pensando que pueden perder todo", comentó.

Enrique Cresto, intendente de la localidad entrerriana, señaló que se está trabajando para dar soluciones de fondo, todas las familias salen con 48 hora de anticipación, tanto los que se auto evacúan como los que se va a los refugios.

Según el parte de la municipalidad de Concordia, hay 294 familias evacuadas, de las cuales 220 fueron auto evacuadas con asistencia de Defensa Civil y 74 evacuadas y ubicadas en 20 centros de evacuados.

En tanto, Concepción del Uruguay son 46 las familias asistidas y alojadas en tres centros de evacuación, con 145 personas afectadas por la creciente, mientras que en Colón alcanzan a 10 las familias que debieron ser relocalizadas.

Según señala Télam, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en un comunicado manifestó, que si bien "no se produjeron nuevas precipitaciones en la cuenca del río Uruguay y el pronóstico indica el cese de las precipitaciones importantes para los próximos dos días", se mantiene "la condición de los suelos totalmente saturados, que generan un potencial de escurrimiento muy alto".

Por ese motivo, "será necesario incrementar los caudales evacuados por la represa a 23.800 milímetros cúbicos por segundo, por lo que el río llegará hoy a los 13,80 metros en Concordia y 14,20 en Salto".

Asimismo, esas alturas podrán alcanzar los 14,20 y 14,60 metros en Concordia y Salto, respectivamente, "si se producen nuevas precipitaciones diferentes a las pronosticadas, generando la necesidad de incrementar los caudales evacuados" por la represa.