Catamarca RC se quedó con el clásico catamarqueño

El clásico comenzó con la iniciativa del local, que fue recompensada con el try de Fernando Tula y la conversión de Facundo Visñovezky.

Cuando el visitante más se acercaba al ingoal, Catamarca RC pudo anotar a través de Lucas Moya y una penal Visñovezky.

Lo Teros descontaron con un try de Alexis Villafañez y la conversión de Gonzalo Cancino,. La primera etapa, cerró con un parcial de 22 - 7 a favor a los locales.

En el segundo tiempo, Catamarca RC bajó la intensidad del juego, y los Teros, solo pudieron anotar un try gracias a Guillermo López y un penal de Cancino.

Sin más puntos que repartir, el clásico capitalino terminó con un 22 – 15 a favor de Catamarca RC.