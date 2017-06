El municipio de Icaño negocia aumento del 20 %

El intendente del municipio de Icaño, Pio Carletta, se refirió a las negociaciones que lleva a cabo con los gremios para acordar un incremento salarial.

“Estamos hablando con el gremio de UPCN y de ATE y también con los empleados para que no se entienda que es un acuerdo entre gallos y medianoche y creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo” explicó el jefe comunal.

Sobre cual es el monto que están manejando en las conversaciones Carletta dijo “Estamos hablando sobre un 20 %, que es mas equitativo y se va a distribuir bien dentro de las diversas categorías”.

El jefe comunal aseguró que están estudiando la posibilidad de otorgar un incremento sobre el básico pero fue cautelosos al indicar que “no queremos prometer lo que no podemos cumplir y tratamos de ser equilibrados. Entendemos que los empleados realmente necesitan el aumento por eso nosotros en el mes de abril le dimos un plus de 800 pesos para que puedan palear la situación”.

“Tuvimos una merma en la primera cooparticipación de mayo, 800.000 pesos nos vinieron, y eso nos complicó y nos hace tener mas cuidado con el porcentaje de aumento” culminó.