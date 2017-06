Continúa el paro en el Concejo Deliberante

Los empleados del Concejo Deliberante chacarero reclaman un incremento salarial del 30 % luego de que haya fracasado la conciliación obligatoria en la que no se pudo alcanzar un acuerdo. Juan Carlos Lancia, el delegado de ATE manifestó que ya vienen desde el año pasado con un retraso en sus sueldos de un 12 % y solicitan un 18 % de incremento correspondiente a este año, lo que hace un total de 30 %”.

Los trabajadores tomaron el edificio a inicio de esta semana pero luego de una reunión que mantuvieron con los 5 ediles, desistieron de esta medida en una especie impase solicitado por los concejales. Aún así los trabajadores no abandonaron su plan de lucha y continúan con el paro por tiempo indeterminado.

Lancia indicó que esperan ser convocados hoy a una reunión para poder avanzar en los acuerdos. “ No vamos a ceder en nuestras pretensiones salariales, el resto lo podemos tratar en un acuerdo, pero el incremento del 30 % no es negociable”, aseguró.

En caso de no avanzar en el día de hoy en esos acuerdos, el lunes próximo volverán a tomar el edificio del Concejo Deliberante de modo pacífico.

Conciliación obligatoria

de los municipales

Los empleados municipales de Valle Viejo mantuvieron la primera reunión de conciliación obligatoria. Allí el apoderado legal de SOEM Valle Viejo, Carlos Uslenghi cuestionó la cesantía de Juan Carlos Farias, medida que fuera tomada por las autoridades municipales en plena etapa de conciliación obligatoria. La patronal en ese periodo no podía tomar represalia contra los empleados y debe abstenerse de cualquier acción directa contra los empelados. El dr. Alejandro Jalil, Secretario de Gobierno del Municipio chacarero explicó que la causa de cesantía de Farias es anterior a la fecha en que se dictó la conciliación. De todos modos los representantes de la comuna chacarera se comprometieron a revisar la medida.

Los trabajadores reclamaron un incremento salarial de 3000 pesos, adicional para el personal de obras públicas, cierre definitivo de los sumarios y reintegro de los días descontados por medidas de fuerza en junio 2016 y mayo 2017.

Francisco Monti, subsecretario de Gobierno se comprometió a llevar estos reclamos al jefe comunal.

La próxima reunión de conciliación será el 6 de junio a las 09.