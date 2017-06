Marcha de “Ni una menos” en Catamarca

Diferentes organizaciones convocan al público en general, a movilizarse mañana a las 17 desde la Catedral hacia la plaza “La alameda” con las consignas personales que cada persona quiera llevar, como así también las consignas colectivas y diversas como las organizaciones que se reunirán. La marcha será por la calle San Martín.

A su vez, desde las 15 se estarán dictando diversos talleres de reflexión para ir concentrándose en el Paseo de la Fe.

El motivo de la marcha “Ni una menos” declaran las organizaciones, “es porque los femicidios no cesan, por el contrario se recrudecen. Todos los días en nuestro país muere una mujer en manos de la violencia machista patriarcal. Esas mujeres muertas son dolores que nos atraviesan el cuerpo, que nos llegan a arrancar la alegría y nos desespera, actuando desde la impotencia, la rabia, la indignación, asustándonos, llenándonos de miedo a nosotras, amigas, hermanas, madres, hijas. Volvemos a decir ni una menos, porque la violencia hacia todo aquel que no acate la norma hétero patriarcal no ha cambiado a pesar de las leyes logradas producto de las luchas de años del colectivo Lgtbb.”

La marcha contará además con la realización de talleres, difusión y concentración para la movilización en la plaza principal, intervenciones artísticas de “Las ocholas”, “Brujas del Valle “ y “Duo: Vane y Gime”. Alrededor de las 18 la Peña “libres y vivas nos queremos” y la radio abierta que será trasmitida por Fm Estación Sur, 103.9 hasta las 21.