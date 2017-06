Ordenanzas consiguieron una promesa de pago

Los 37 ordenanzas que tomaron el miércoles la Secundaria N° 49 con el objetivo que el Ministerio de Salud les abone los cuatro meses que debe de sueldo, consiguieron ayer una promesa de pago para el próximo viernes.

En diálogo con LA UNION, explicaron que el Secretario del Ministro de Educación, los recibió en horas de la mañana en su despacho y les aseguró el próximo viernes que les abonaría los meses que les deben como becados.

No obstante, previo a confirmarles el pago “nos mostró una notificación y decreto, que supuestamente era de la Gobernadora en donde decía que los 10 ordenanzas que trabajaban en la Secundaria 49 estabamos dado de baja. No sabemos para qué hizo eso. Tal vez para asustarnos. Porque también nos aseguró que era un delito haber tomado la escuela y que todos podríamos haber ido a la cárcel. Sin embargo, después nos prometen el pago”, contaron.

En tanto, señalaron que hoy regresarán a sus puestos de trabajo y que si el viernes pactado no se concreta el pago, iniciarán nuevas medidas de fuerza. “No queremos que nos sigan mintiendo”, dijeron.