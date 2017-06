Oficialmente fue presentado Sampaoli en la Selección Argentina

En la conferencia dada en el predio oficial de la AFA,se mostró muy nacionalista y esperanzado con meter a Argentina en el Mundial en Rusia 2018, el deseo del DT, de los hinchas y de los jugadores. Y avisó: "La camiseta nos obliga a un protagonismo desmedido". También elogió a sus ayudante y tuvo voz Jorge Burruchaga, campeón mundial 86, que se suma como manager.

Entre los temas mas importantes se destacó el de las eliminatorias en donde agarra a un equipo que está quinto en las Eliminatorias, puesto que lo obliga a jugar un Repechaje para ir al Mundial. Pero no se achica. Sobra fe. "Cuando pensamos en este proyecto pensamos en la historia, en construir un equipo, siempre luchamos por el protagonismo con la responsabilidad de defender los colores de tu país. Hay más de 100 jugadores en observación, en esta lista inicial no hay bajas, sino altas. Es importante transmitir nuestro sentir futbolístico y lo que pretendemos. Que ellos tengan esta camiseta y puedan expresar la calidad que tienen en todo su esplendor.

La dificultad en la Eliminatoria es real, Argentina no está clasificada, tenemos sueños y esperanza para que eso cambie y esté en el Mundial. Y tenemos recursos. Sueño con estar y después de hacer un grupo muy fuerte y compacto con mentalidad ganadora que nos permita competir en un torneo extremadamente difícil. Jugar un Mundial es muy complejo, es un torno que te tiene que encontrar muy bien, muy consolidado y sin defectos porque competís con los mejores. Y en cada selección del mundo hay jugadores a la altura de los tuyos".

"Las Eliminatorias son muy complejas, con muchos vaivenes. Se consolidó Brasil con el cambio de entrenador y el resto tuvo partidos buenos y otros no. Por eso no está definido quiénes van a representa a Sudamérica en el Mundial. Esperemos obtener lo que todos queremos, hay muy buena proyección. Aumenta la emoción, yo admiro mucho a la Selección y este lugar me llena de emoción y preocupación, con mucha expectativa, que podamos darle a la gente una Selección que se acerque al país, ese es nuestro trabajo. Tener gente querida cerca avala más esa instancia. Todo tendrá que ver con los resultados. Lo primero es buscar una identidad como referencia. Nuestra idea se acerca a ganar pero a veces no es real esa percepción porque se gana de todos los estilos. Si no ganamos, el camino no sería el ideal", agregó