Se posterga la entrega de licencias de conducir

Por problemas técnicos, el Centro de Emisión de Licencias de la Municipalidad de la Capital no emitirá licencias de conducir hasta un próximo aviso. Si bien, desde el centro informan que durante unos días no se tendrá atención al público por que no se podrá proceder en dichos trámites, los cursos se seguirá realizando en el mes de junio y se entregará un comprobante que acredite la aprobación del mismo.

El organismo está situado en calle Pedro Agote al 600 (entre Latzina y Máximo Victoria), sector oeste dentro del predio del corralón municipal. Horarios de Atención: 07 a 13 y de 14.30 a 19 horas.