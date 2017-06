Algunos comercios comenzaron a cobrar plus por cargar la tarjeta SUBE

Se ha advertido que algunos puntos de carga del sistema SUBE para el pago de transporte interurbano estarían cobrando un excedente de entre 1 y 2 pesos lo que no está permitido por el sistema a nivel Nacional.

Los puntos que cobran el plus mencionaron, ante la consulta de usuarios, que lo hacen por considerar exigüa la ganancia por el servicio, y otros dicen que se les cobra un impuesto por el depósito en efectivo del dinero que pagan los usuarios. A ciencia cierta sabemos que desde febrero el Gobierno Nacional prohibió a los bancos cobrar ese 1% por el depósito de efectivo en las sucursales.

Consultado por medios radiales sobre el tema, el Director de transporte Guillermo Matterson dijo que lamentablemente desde la provincia lo único que se puede hacer es recabar la información de los puntos de carga denunciados y cruzarlos con el sistema Nacional. Desde Nación comprometieron una visita a la provincia y ver de manera personal esta situación y allí decidir que hacer con esos lugares, que incluso podrían terminar con el quite del servicio.

Por lo pronto Matterson aconsejó a los usuarios a ir a los puntos seguros donde no se cobran plus y no cargar más en los que si lo hacen.

Sigue la entrega de tarjetas gratuitas

Largas colas para el retiro de la tarjeta SUBE de manera gratuita en los tres puntos de entrega como son la Terminal de Ómnibus, CAPE y la extensión Universitaria se pudieron observar en el día de hoy. Se informó que hasta el sábado se estarán entregando las tarjetas en resguardo que el día lunes 6 comienza como único régimen de cobro en los colectivos de corta distancia.