En Andalgalá, afiliados al Pami denuncian la falta de beneficios

Los adultos mayores afiliados al PAMI, se quejan porque cada vez más, sus beneficios les son cercenados, menos medicamentos, medicamentos que no llegan, pañales que no les entregan por la deuda pendiente de la obra social con el sector privado.

Cuando se entrevista a los abuelos de Andalgalá, muchos se sienten cada vez más desprotegidos por la obra social que como institución los va privando de sus medicamentos. Lo que se agrava por la falta de comunicación oficial en cuanto a los procedimientos, los privados que brindan servicios no saben a ciencia cierta, datos precisos y por eso no se dan medicamentos fundamentalmente.



Pañales: alrededor de 130 afiliados están empadronados para recibir este beneficio, de los cuales unos 100 todos los meses de forma efectiva solicitan unos 120 pañales al mes, el resto varía en cuanto a su retiro. De fuentes confiables, se pudo saber que la deuda del PAMI asciende a unos 4 meses, por lo que se torna complicado continuar brindando el servicio ante la falta de cumplimiento en el pago.



Hoy se decía desde Catamarca que la situación estaba solucionado, pero el círculo que agrupa a los farmacéuticos, todavía no había sido notificado de dicha medida y a su vez, tampoco se informó debidamente a la farmacia prestadora.



En el medio de estas desinteligencias, atrasos, prestadores que se van, otros que ingresan, quedan los abuelos, con la tristeza de verse ninguneados y en un círculo que cada vez da menos respuestas y que desde la institución obvian decir algo para no quedar expuestos con tantos recortes que les imponen en un sistema cada vez más perverso para ellos.