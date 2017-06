Cerda oficializó la imposibilidad de realizar

En la jornada de ayer, el juez electoral, Guillermo Cera se reunió con los apoderados de los partidos políticos intervinientes en las elecciones del Municipio de Ancasti, para notificarlos de la imposibilidad de llevar adelante los comicios el próximo domingo.

En los fundamentos Cerda expresó que por el escaso tiempo restante, es materialmente imposible llegar con todos los pasos cumplidos hasta el 4 de junio. Es que, según lo entiende Cerda no puede resolver las impugnaciones en contra de Nancy Córdoba, pre candidata por el FJV, en tanto la Corte no resuelva cual es el padrón que se debe utilizar en estas elecciones en virtud de un recurso de casación presentada por el FCyS. Al no estar oficializada, o no, la candidatura de Córdoba tampoco se pueden confeccionar las boletas y/o votos que se utilizarán.

En el artículo primero de la sentencia resuelve hacer saber al Concejo Deliberante y al Sr. Intendente de la Municipalidad de Ancasti, de esta decisión. Además se notificó al presidente del Tribunal Electoral, al Sr Juez de Paz y a la Policía de la Provincia.

La decisión de la Corte

La Corte de Justicia como tercera instancia está evaluando el recurso de casación planteado para ver si efectivamente corresponde o no modificar los fallos tanto del Tribunal Electoral, como por el Juez Electoral con respecto a los padrones electorales que deben utilizarse en Ancasti. En este sentido Cerda explicó que luego de oficializarse la imposibilidad de llevar adelante las elecciones el 4 de junio, “la Corte puede declarar la situación abstracta y no emitir ningún fallo”.

Para el juez Cerda se sobredimensionó la elección en Ancasti, parecía “una final del mundo”.” Era una elección como cualquier otra donde tenemos que tener tranquilidad, pero se pusieron locos muchos actores.” Y fueron las fuerzas políticas las que llevaron a esta situación.

Oficializada la decisión de Cerda de la imposibilidad de llevar adelante los comicios en la fecha que había sido fijada, esto es, 4 de junio, es ahora el Concejo Deliberante de Ancasti quien tiene la facultad de definir cual será la nueva fecha para que el pueblo de Ancasti elija a su Intendente.