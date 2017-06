“Marita Colombo adolece de una falla interpretativa de la Constitución”

Días atrás la diputada provincial Marita Colombo manifestó que en virtud del artículo 284 de la carta magna provincial, existe un impedimento legal para insistir en el proyecto de Reforma de la Constitución de Catamarca.

Rápidamente salió al cruce de estas declaraciones el diputado provincial, Augusto Barros, quien manifestó que “La diputada Marita Colombo adolece de una falla interpretativa del Artículo 284 de la Constitución Provincial que establece lo siguiente: “ En los casos del artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir, dictando nueva ley de reforma, mientras no haya transcurrido por lo menos un período legislativo sin contar el que correspondiera a la Ley de la Reforma.”

Para Barros estos preceptos legales están referidos a si algunos de los puntos que la Ley que Declara la necesidad de la reforma no han sido tratado por la Convención Constituyente, pero para que se apliquen estos dispositivos se debe haber reunido la Convención Constituyente. En este caso, sostiene el Dr. Barros, que no corresponde este análisis por cuanto no hubo Convención Constituyente. Y, recuerda que “el proyecto que declara la necesidad de la reforma fue rechazado por el FCyS”.

Siguiendo este análisis y, teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley que Declara la necesidad de la Reforma fue rechazado en la última sesión ordinaria de 2016 de lo que se desprende que no hay obstáculo para insistir con un nuevo proyecto en 2017, según lo establecido en el articulo 117 de la Constitución provincial.

En concreto , continua el Dr. Augusto Barros, los argumentos utilizados por la diputada Colombo, es sólo un anticipo a la “negativa del Frente Cívico y Social a contribuir en la construcción de una mayoría que por encima de las especulaciones políticas sectoriales, este dirigida a dotar a la sociedad de una Carta Magna que se adecúe a los reclamos de la sociedad en su conjunto, con la eliminación de los privilegios de la clase política, la consolidación de los nuevos derechos que ha ido adquiriendo el pueblo y que garantice una justicia independiente y eficaz para todo los ciudadanos”, finalizó.