Los diputados dieron media sanción al endeudamiento solicitado por el gobierno

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en su quinta sesión ordinaria del 2017 el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a través del cual solicita autorización al Poder Legislativo a tomar el crédito ofrecido por la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción, en el marco del Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud, creado a través del Decreto Nacional N°1765/2014.

En la sesión de mañana se espera que el senado, tal como lo hizo la cámara baja, trate sobre tablas la iniciativa y le de sanción definitiva.

El cuerpo dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que pide autorización a realizar operaciones de crédito público con el Estado Nacional, hasta la suma de $ 45.000.000, en el marco del “Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud”.

El préstamo solicitado por el gobierno permitirá adquirir aproximadamente 80 camionetas tipo Pick Up 4x2, doble cabina, destinada al área de seguridad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad pero de igual modo los legisladores opositores aprovecharon la oportunidad para reiterarle al secretario de Seguridad, Marcos Denett, que aún debe responder un pedido de informes sobre los recursos con los que cuenta la Policía de la Provincia porque “hace más de un mes se comprometió a girar el informe y hasta el día de hoy no hubo respuesta”.

Iniciativas aprobadas

Además en la sesión de ayer se dio media sanción al Proyecto de Ley de autoría del diputado Sergio Alejandro Saracho, de Creación del “Museo Provincial de la Minería”, el cual tendrá la responsabilidad, de reunir, clasificar, asegurar su conservación, exponer todo material referente a la historia y actualidad de la Minería provincial.

También se aprobó la iniciativa de la diputada Alcira Moreno para la Creación del Archivo Histórico Digital de la Provincia de Catamarca, a fin de crear la Base de Datos de Bienes Documentales Históricos. Para ello se desígna como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de estado de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, quien deberá establecer un plan de trabajo que incluya metas y plazos para la digitalización del Archivo Histórico y la creación de su respectiva Base de Datos de Bienes Históricos Documentales

A su vez en la sesión de ayer tomó estado parlamentario otro proyecto enviado por el ejecutivo en el que se solicita la ratificación legislativa del Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la AFIP y la provincia de Catamarca, suscripto en marzo de 2017. El acuerdo permitirá regularizar la situación de las contribuciones patronales que la provincia aporta para los empleados provinciales y municipales del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de abril de 2016.

Características del crédito

Las condiciones de financiamiento ofrecidas en el acuerdo firmado por la provincia consisten en un plazo total de 60 meses, con sistema de amortización francés, sin periodo de gracia, la tasa de interés TNA del 15 % para los primeros 36 meses y Badlar menos 100 Pbs para los últimos meses.

En caso de que la provincia tome el crédito como garantía cederá de modo irrevocable a favor del “Fondo para el Fortalecimiento Operativo Federal” los derechos que tiene la provincia sobre los fondos a percibir por el régimen de Coparticipación Federal.

En el proyecto enviado por el ejecutivo se informa que en el marco del mismo programa la provincia en el año 2015 adquirió 50 camionetas Pick Up, marca Volkswagen, modelo Amarok, que fueron incorporadas como patrulleros a la Policía de la Provincia a un costo sumamente beneficioso por la mecánica de la operatoria, consistente en la adquisición de grandes cantidades directamente de fábrica y con exenciones de todos los impuestos nacionales.