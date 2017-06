Cada semana los remedios aumentan entre un 5 y 10 por ciento

Según un relevamiento concretado por LA UNIÓN en diferentes farmacias del casco céntrico, los medicamentos “aumentan semana a semana”. Esta situación, de la mano con la crisis actual, origina que muchos clientes, sobre todo los adultos mayores, lleven sólo algunos de los remedios que deben ingerir mes a mes, postergando otros porque nos les alcalza para comprarlos.

Los farmacéuticos, explicaron que estos incrementos semanales, se vienen dando en los diferentes laboratarios desde hace un año.

“No podemos decir un porcentaje exacto de sumas semanales, pero sabemos que siempre tenemos que modificar la lista. Hay remedios que subieron más de 150 por ciento en un sólo año”, contaron.

En tanto, explicaron que muchos clientes, al enterarse de que un medicamento que el mes pasado les costó $80 pesos, este mes les cuesta $100 “y si suman otros remedios que deben tomar, por ahí el presupuesto que planeaban no les da y terminan eligiendo cúal llevaran, postergando cuestiones básicas de su salud”, dijeron.

Una situación particular viven los jubilados, quienes deben lidiar no sólo con la quita de beneficios que les hizo el PAMI, sino también con el problema de los incrementos.

“Muchas veces vemos que se quedan mirando y se van y después vuelven con sus hijos porque piensan que les estamos mintiendo. Esto nos da mucha pena”, contaron.

En cuanto a las ventas, aseguraron que por esta misma razón, bajaron a razón del 20 por ciento.