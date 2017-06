Jury: el fiscal Gustavo Bergesio pidió la destitución de su par Roberto Mazzucco

Tal como estaba previsto, durante la mañana y la siesta de ayer, en la octava audiencia del juicio político que tiene en el banquillo de los acusados al fiscal Roberto Mazzucco, se escucharon los alegatos del fiscal Gustavo Bergesio y de la defensa del imputado. Hoy al mediodía, los integrantes del tribunal del Jury, darán a conocer el veredicto.

La audiencia inició con el pedido del fiscal Mazzucco de la incorporación al debate de la declaración de una mujer, quien aseguro en un medio radial el ofrecimiento de dinero para declarar en contra del fiscal acusado. El tribunal, resolvió que el audio sea incorporado como prueba en el proceso, pero no hizo lugar a que dicha mujer sea convocada para declarar en la sala, de la Escuela de Capacitacion Judicial, donde se desarrolla el Jury.

Seguidamente, tomo la palabra el fiscal del Jury, Dr. Gustavo Bergesio quien sostuvo que Roberto Mazzucco, debía ser destituido de su función como representante del Ministerio Público Fiscal por “pedir coimas”.

Aseverando “Con los elementos que pudimos escuchar en esta sala, con los testimonios que hemos recibido, con la lectura de la documental que fue acompañada por las partes puedo perfectamente llegar a la conclusión de que por lo menos cinco de los hechos han sido probados con la certeza que se requiere en este proceso y tiene la gravedad suficiente, al menos tres de ellos como para remover al Dr. Mazzucco y que dos de ellos, unidos y analizados conjuntamente, podrían y pueden también traer aparejado de que el tribunal llegue a la conclusión de que debe ser removido por no convenir a nuestra provincia de que el continúe desarrollando sus acciones como fiscal”.

Bergesio analizó cada uno de los hechos que se le imputan a Mazzucco y expresó en acotadas líneas “...los primeros son muy grave, cualquiera de ellos traería aparejado su remoción porque se encuentra acusado de haber recibido, peticionado, exigido dádivas a algún ciudadano para hacer algo. Es muy grave, es el peor pecado que puede cometer un funcionario público del Poder Judicial, es lo mas grave que hay”, sentenció.

Testimonio

Así también trajo a la sala el testimonio de Ovejero recordando “A Ovejero le entraron a robar y el quizás en su ignorancia estaba convencido de quienes eran los que le habían sacado y que podía recuperar la plata y nunca falta un “puntero” facilitador, que es el “Gallego” Romero le dijo yo te puedo hacer devolver la plata, dejáme dejáme hablar yo tengo contacto, yo puedo hacer que te devuelvan la plata , palabras más palabras menos (...) Así llegan a la fiscalía, el testigo dice que fueron al fondo del pasillo mano izquierda una puerta y creo que dice que golpea Romero creo que dice que entra Romero tambien y tienen una conversacion con el fiscal (...) le dice yo se lo que paso si queres que te haga devolver la plata “ponéla” no se que palabras uso pero le exigió una dádiva “habrá dicho poné para darle a los canas, pone para darle combustible”, eso es exacción pública”.

Poco antes de terminar en su alegato, el fiscal expresó “La acusación es hecha por ustedes a través mio, se basa en las denuncias que se recibieron porque asi dice la ley. La decisión que él este acá sentado no la tomé yo sino el pueblo a través de ustedes señores jueces”.

Luego de un cuarto intermedio, el debate se reanudó y le tocó el turno a la defensa de exponer sus conclusiones. (ver aparte)

Posteriormente, el tribunal se retiró a deliverar el veredicto, el cual se dará a conocer hoy a las 12.00 del mediodía.