El abogado defensor de Mazzuco disparó contra el presidente del Tribunal Provincial

Durante la exposición en el Jury al fiscal Mazzuco, Furque atacó a José Cáceres presidente del tribunal, indicando que en una oportunidad y "delante de abogados, sumariantes e imputados que aguardaban en los tribunales de Junín al 600, Caceres habría entrado intempestivamente a la oficina de Mazzuco y comenzó a lanzar gritos e insultos a raíz de una medida que había tomado en un caso concreto que afectaba a un amigo del Presidente del Tribunal". Asimismo agregó: “Imaginémonos vía hipótesis, lo que pasaría hoy en la República, si toma estado público que Lorenzetti Presidente de la Corte Suprema bajara del cuarto piso donde tiene su despacho junto a los otros ministros, al segundo o primer piso y entra violentamente al despacho de un juez o fiscal y lo increpa por las decisiones que adopto en el marco legítimo de un proceso que tenga a su cargo porque afecta a un amigo. Al día siguiente hay un juicio politico de destitución de Lorenzetti"

Prosiguiendo puntualizó: "En Catamarca no pasó nada, todo nos olvidamos los catamarqueños pero hay ciertos rencores que no se olvidan. El joven Mazzuco, se revelo en contra del abuso de poder y le dijo al doctor Cáceres que se retirara o lo haría retirar con la policía, lo dijimos públicamente en el transcurso de este debate, de este proceso político para ir señalando mojones de porque estamos aquí, de a que se debía todo esto, negándole el derecho a defensa a Mazzuco, tomado denuncias autoincriminatorias como verdades sagradas".

Después el abogado defensor acusó a Sebastián Lípari, indicando: "Voy a señalar un hecho muy grave, realizadas por quien tomo estas denuncias en esta corte, fueron tomadas por el ex fiscal Lípari que está al servicio hoy de la corte. Veamos dos cosas; yo por el intensísimo trabajo que tengo me enteré, de algo que en sí es grave, pero no tendrá nunca juicio en esta corte. Lo señalo para demostrar la gran y fenomenal hipocresía de todo esto.

Yo inicié un juicio laboral en contra de la sucesión de Luis Alberto Díaz, amplío la demanda cuando veo que al fallecer el señor Díaz, el fiscal Lípari, actuando en forma ligera y contra la ley había ordenado la entrega de un maletín con dinero a una supuesta concubina y no a los hijos o mujer legítimas de Alberto Díaz".

Con estos ejemplos Furque intentó demostrar que la acción judicial en contra del Fiscal de Instrucción Nº 9, Roberto Mazzucco sólo tiene como objeto su destitución en venganza y en un absoluto abuso del poder.